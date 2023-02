Mondiale per Club, Al Dawsari trascina l'Al Hilal in finale: Flamengo ko

TANGERI (Marocco) - Allo Stade Ibn Batouta di Tangeri va in scena la prima semifinale del Mondiale per Club 2023 che ha visto il remake del 2019 ma con la rivincita dell'Al Hilal: sconfitto nettamente per 3-2 il Flamengo! Proprio come nel 2019 è la squadra saudita a sbloccare il risultato al 4' con il rigore trasformato da Al Dawsari, la risposta dei rossoneri arriva al 20' con un gran gol dell'ex Fiorentina Pedro (tiro al volo all'angolino basso di sinistra) ma il copione cambia rispetto al 2019: l'Al Hilal colpisce sul finire di primo tempo al 9' di recupero (su 6 concessi) con ancora Al Dawsari a colpire ancora dagli 11 metri (fallo di mano di Gerson ed espulsione per doppia ammonizione) per il 2-1 con il quale le squadre vanno negli spogliatoi. Al 70' Al Dawsari, questa volta versione assist-man, serve a Vietto la sfera per mandare i titoli di coda rendendo vano il gol al 92' ancora di Pedro. Le "Onde blu" aspettano l'avversaria della finale che uscirà dalla sfida di mercoledì (ore 20) tra il Real Madrid campione d'Europa e l'Al Ahly.