Mondiale per Club, Real Madrid in finale: Al Ahly ko, Modric sbaglia un rigore

Il Real Madrid travolge 4-1 gli egiziani dell'Al Ahly a Rabat e vola in finale del Mondiale per Club, in programma sabato contro gli arabi dell'Al-Hilal che hanno eliminato il Flamengo nell'altra semifinale. I blancos di Carlo Ancelotti hanno sbloccato il risultato al 42' del primo tempo con la rete di Vinicius Junior e poi hanno trovato il raddoppio a inizio ripresa con il gol di Valverde. Al 64', l'Al-Hilal ha dimezzato lo svantaggio con il rigore trasformato da Maaloul ma il Real è poi riuscito a dilagare, nonostante il rigore sbagliato da Modric all'87', con le reti di Rodrygo e Sergio Arribas nei minuti di recupero, ottenendo la qualificazione alla finale.