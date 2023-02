Manita Real, Ancelotti sul tetto del mondo: Vinicius e Valverde super

Il Real Madrid è campione del Mondo. I Blancos hanno trionfato nel Mondiale per club superando in finale per 5-3 l'Al Hilal, squadra che milita nello stesso campionato di Cristiano Ronaldo. In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, Carlo Ancelotti aggiunge dunque un altro prestigioso trofeo nella sua già stracolma bacheca dopo la vittoria dell'ultima Champions League conquistata contro il Liverpool. Si tratta del quinto successo nella competizione internazionale per il club di Florentino Perez.