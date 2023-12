L'Al-Ittihad di Benzema vola ai quarti del Mondiale per Club: ora l'Al-Ahly

L'Al-Ittihad vola ai quarti di finale del Mondiale per Club battendo l'Auckland City per 3-0. La gara viene chiusa già nel primo tempo grazie al tris calato da Romarinho, Kante e Benzema. Dominio totale dei sauditi che nel secondo tempo legittimano il risultato con un elevato possesso palla, terminando la gara con ben 27 tiri in porta. Al prossimo turno, la squadra allenata da Marcelo Gallardo affronterà l'Al-Ahly, già qualificata di diritto: il club egiziano, vincitore della Champions League africana, non ha disputato gli ottavi di finale.