Diretta Manchester City-Fluminense ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

JEDDAH (Arabia Saudita) - Dopo il "Treble" della passata stagione il Manchester City campione d'Europa di Pep Guardiola (alla sua quarta apparizione) cerca di completare il poker questa sera nella finale del Mondiale per Club contro il Fluminense campione della Libertadores. L'allenatore edei Citizens non si fida dei brasiliani , definiti dai media inglese una squadra i pensionati, dichiarando: "Conosciamo la qualità e il talento che ha il Fluminense, che per arrivare fin qui ha battuto molti avversari. Giocano molto bene e hanno dei giocatori d’esperienza, ce ne sono almeno cinque sui 37 anni, significa che sanno gestire le emozioni di questo tipo di sfide - aggiunge - La prima volta era nel 2009 ed ero l’allenatore del Barcellona. Eravamo i favoriti, ma alla fine abbiamo segnato al 93’ il gol che ci ha permesso di arrivare ai supplementari. In quel momento ho realizzato quanto è difficile questa competizione". Guardiola oltre a De Bruyne dovrà fare a meno di Erling Haaland con l'attacco affidato J ulián Álvarez che si prepara al "derby" argentino contro il veterano Germán Cano .

Segui la diretta di Manchester City-Fluminense su Tuttosport.com

Dove vedere Manchester City-Fluminense streaming e diretta tv

Manchester City-Fluminense, gara valida per la finale del Mondiale per Club e in programma alle ore 19:00 allo stadio di Jeddah sarà visibile in diretta in streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio e FIFA+. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Manchester City-Fluminense

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Ortega, Carson, Phillips, Sergio Gomez, Gvardiol, Bobb, Ruben Dias, Matheus Nunes, Alleyne,Susoho, Lewis, Hamilton. Indisponibili: Haaland, De Bruyne, Doku. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. Allenatore: Fernando Diniz.

A disposizione: Rangel, Eudes, Marlon, Kennedy, Guga, Barbosa, Moreira, Alexsander, Danielzinho, Thiago Santos, Gonzalez, Bras. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marcinuak (Polonia).

Assistenti: Listkiewicz e Kupsik.

IV uomo: Valenzuela (Venezuela).