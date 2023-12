Il City di Guardiola vince il Mondiale per Club: Fluminense battuto 4-0

Il Manchester City vince il Mondiale per Club e chiude un fantastico 2023. Nella finale giocata in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City stadium di Jeddah, la squadra inglese ha travolto 4-0 i brasiliani del Fluminense in una gara senza storia. A sbloccare il risultato dopo 50 secondi è l'argentino Julian Alvarez, poi al 27' il raddoppio grazie ad un autogol sfortunato di Nino su tirocross di Foden. Nella ripresa i campioni d'Europa dilagano: al 72' trovano il 3-0 con Foden e all'87' segna ancora Alvarez per il definitivo 4-0.

City, prima vittoria al Mondiale per Club. Poker per Guardiola

Per il Manchester City è la prima vittoria nel Mondiale per Club, un successo che va a completare un fantastico poker nel 2023 con la Premier League, l'Fa Cup, la Champions League e la Supercoppa Europea. Per Guardiola, invece, si tratta della quarta vittoria da allenatore nella competizione, dopo le due con il Barcellona e quella con il Bayern. Questa è l'ultima edizione del Mondiale per Club con questa formula, dal 2025 infatti entrerà in vigore il nuovo format a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti.