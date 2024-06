Mondiale per Club, l'Aic si unisce al ricorso contro la Fifa: "Ritmi esasperati"

Anche AIC contro la FIFA

La nuova formula del Mondiale per club ha provocato diverse polemiche circa il numero di impegni che si andrebbero a sommare a quelli già previsti nel corso della stagione. A unirsi al ricorso presso il tribunale del commercio di Bruxelles, anche il sindacato italiano AIC - rappresentata dai legali dello studi Dupont-Hissel - per chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) di intervenire sul caso. Queste le dichiarazioni del presidente di AIC Umberto Calcagno: "Da anni l'Associazione Italiana Calciatori, insieme a FIFPro, sta portando avanti una battaglia contro l'attività agonistica esasperata. I top player, impegnati con i club nelle competizioni nazionali e internazionali, arrivano a disputare fino a 70 partite all'anno percorrendo più di 90mila chilometri per gli spostamenti. È evidente che non si può immaginare di continuare con questi ritmi".