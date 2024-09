Mondiale club: se la Fifa non paga Inter, Juve, Real e altre non ci vanno

Gianni Infantino ha un grosso problema: come trovare 4 miliardi, necessari secondo la Fifa per finanziare il Mondiale per club 2025, partorito dalla bulimia della federazione mondiale, non paga dell'intasamento dei calendari internazionali. Per ora non è stato ancora diramato l'elenco ufficiale delle squadre partecipanti: mancano una sudamericana (la vincitrice della Libertadores o un'altra, designata in base al ranking) e un'americana. Al momento si conoscono il Paese ospitante (Usa) e il periodo in cui si dovrebbe disputare la competizione (15 giugno-13 luglio). Buio pesto sui premi ai club, sugli sponsor, sugli stadi che dovrebbero ospitare le partite e, soprattutto, sui diritti tv, fondamentali perché il Mondiale si disputi.