Juve al Mondiale per Club, ufficiale l’ultima novità: regolamento e avversarie

Il Mondiale per Club del 2025 , che si terrà negli Stati Uniti , rappresenta una nuova era per le competizioni calcistiche per club. Sarà la prima edizione a ospitare ben 32 squadre provenienti dalle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Questo torneo, che avrà luogo tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025 , offrirà uno spettacolo unico, riunendo i migliori club del mondo per decretare il campione globale. Intanto, Gianni Infantino - presidente FIFA - ha svelato una novità per quanto riguarda la competizione

Mondiale per Club 2025, la sede e gli stadi

Il torneo sarà ospitato in 12 stadi negli Stati Uniti, che accoglieranno le 63 partite previste. Tra questi, il MetLife Stadium di New York/New Jersey avrà l’onore di ospitare la finale. Altri impianti di grande prestigio includono il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Rose Bowl Stadium di Los Angeles, il Hard Rock Stadium di Miami e il Lincoln Financial Field di Philadelphia, tra gli altri. Questi stadi, scelti per la loro capacità di accogliere un grande numero di tifosi e per le loro strutture moderne, garantiranno un ambiente ideale per questa competizione storica.