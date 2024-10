"Messi al Mondiale per club": la clamorosa decisione della Fifa

La Fifa avrebbe deciso e a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità della decisione: l'Inter Miami, invitata formalmente in qualità di miglior squadra della regular season di Mls, disputerà il prossimo Mondiale per club, in programma la prossima estate e in cui, per l'Italia, parteciperanno la Juventus e l'Inter. Se l'indiscrezione lanciata da Marca venisse confermata, Lionel Messi si aggiungerebbe al parterre de roi che parteciperà alla neonata competizione. La Pulce, inoltre, potrebbe così sfidare il suo recente passato, il Paris Saint-Germain, o le sue più grandi rivali, il Real Madrid e il Boca Juniors. L'Inter Miami andrebbe così ad occupare una slot destinata a una società del Paese ospitante della kermesse, gli Stati Uniti: stupirebbe, però, la scelta di non attendere l'esito finale dei playoff del massimo campionato a stelle e strisce, con l'eventualità di escludere la squadra campione della Lega. Il trentaduesimo e ultimo posto a disposizione, infine, è riservato a chi trionferà in Coppa Libertadores