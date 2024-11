Fifa, l'assurdo diktat ai club per il Mondiale: la richiesta a Juve e le altre

La FIFA è pronta a vedere all'opera il nuovo Mondiale per Club . Nel 2025, infatti, partirà questo nuovo format della competizione con molte più partite e squadre presenti. Un torneo importante soprattutto per gli incassi dei vari club presenti nella manifestazione ( Juventus e Inter per l'Italia), ma anche interessante per gli appassionati per vedere in campo i migliori giocatori, o quasi, delle varie federazioni. A tal proposito la FIFA, nella persona del presidente Gianni Infantino, ha voluto pubblicare un comunicato con alcune regole da seguire, alcune anche particolari.

Mondiale per Club 2025: il format della competizione

Il nuovo Mondiale per Club partirà il 15 giugno 2025 e l'Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus. Al torneo parteciperanno 32 squadre divise in 8 gironi da 4. Ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due classificate. Le fasi successive riprendono la stessa struttura del Mondiale classico per le nazionali, con incontri a eliminazione diretta fino alla sfida finale in programma il 13 luglio. Un torneo che sarà decisamente remunerativo per chi riuscirà a prenderne parte: in palio ci sono 100 milioni di euro per la vincente e almeno 50 per le altre.