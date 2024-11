Il caso Messi: al Mondiale per club non ci sarà la vincitrice della Mls

Delle 32 squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per club manca solo un nome, quello della vincitrice della Copa Libertadores , che uscirà dalla finale tra Atletico Mineiro e Botafogo . Per quanto riguarda la Concacaf , dei quattro posti disponibili tre sono andati a squadre messicane e uno solo a una statunitense, Seattle Sounders , tutte vincitrici delle ultime quattro Concacaf Champions League . Un altro posto era riservato alla squadra vincitrice del campionato del Paese ospitante, cioè gli Stati Uniti, e lo scorso 19 ottobre Gianni Infantino , presidente della Fifa che organizza il Mondiale per club, il primo con questa formula, ha annunciato che sarebbe stata l’ Inter Miami , la squadra di proprietà di David Beckham e che ha in rosa Lionel Messi : vincitrice della MLS Supporters’ Shield ma, ovviamente, non del campionato. I rosanero hanno dominato la regular season, facendo il record di punti, 74, contro i 66 del Columbus Crew e i 64 delle due franchigie di Los Angeles . Un all in a playoff in corso che è passato sotto traccia, forse nella convinzione comune che la squadra di Messi avrebbe sconfitto le avversarie vincendo la sua prima Mls. Invece, alla prima sfida dei playoff, contro Atlanta United , che ha conquistato solo 40 punti nella regular season, con un portiere quarantenne, Brad Guzan , e un tecnico, Gonzalo Pineda , che potrebbe lasciare a fine stagione, ha perso la bella, dopo una vittoria a testa, per 3-2 in casa, nonostante la rete di Messi al 65’ che ha portato l’Inter Miami sul 2-2.

No Messi no party

Guardando alle semifinali di Conference le due sfide più interessanti sono sicuramente il derby di New York con City contro Red Bulls e la sfida tra Los Angeles Fc e Seattle Sounders. Ma resta il fatto che al Mondiale per club andrà l’Inter Miami di Messi e l’imbarazzo per la mossa di Infantino non fa che aumentare il disprezzo per il governo del calcio mondiale che da due anni a questa parte si è messo a fare a gara con l’Uefa a chi la combina più grossa, mentre sale la protesta di club e giocatori per un calendario onnivoro che non lascia respirare; una protesta tardiva, va detto, perché di questo Mondiale se ne parla oramai da molto tempo, anche se la definizione degli stadi e dei diritti televisivi è arrivata alla chetichella. Scommettere tutto su Messi in realtà non è una strategia legata solo al Mondiale per club ma anche a United 2026, una strategia che riguarda la Fifa come la Mls e la federazione statunitense. La vittoria di Messi, cioè dell’Inter Miami, avrebbe dovuto rilanciare il campionato di calcio a stelle e strisce, mentre il Mondiale per club dovrà creare quell’hype intorno al soccer in vista del torneo dell’anno successivo, tutta una “catena di affetti” che l’Atlanta United ha spezzato creando il panico generale. La narrazione intorno al campione argentino, infatti, permea tutto il racconto sulla Mls e il calcio statunitense, tra serie televisive e diritti: perderlo nel momento più importante potrebbe rappresentare un contraccolpo ferale.

Il soccer alla ricerca di sé stesso

Per capire il peso di Lionel Messi sulla Mls basti pensare che Apple, che detiene i diritti di trasmissione del campionato statunitense, ha registrato 100mila nuovi abbonati lo scorso anno all’arrivo del calciatore argentino, mentre la Mls Season Pass, la piattaforma della lega, ha superato i due milioni di abbonati. Ora, fermo restando che le leghe regine restano quelle di football americano, basket, baseball e hockey su ghiaccio, il calcio, o soccer che dir si voglia, è cresciuto molto in questi ultimi anni grazie a nuove franchigie e alla costruzione di una narrazione che dovrebbe portare dritta a United 2026, la grande occasione (l’ultima?) per gli Stati Uniti per far diventare anche il calcio uno sport popolare. Lionel Messi è stato un investimento della Lega, come ben sappiamo, più che dell’Inter Miami e saperlo fuori dai playoff è un danno difficile da calcolare, non solo economico. In questi giorni, infatti, si è scatenato un dibattito sulle regole della Mls, sui playoff, sulla regular season, sulla formazione delle rose e altro. Il soccer, di fatto, replica le regole di tutti i grandi sport americani, ma ha già messo in crisi il sistema universitario che per il calcio non sembra funzionare. Stesso dicasi per le franchigie e la mancanza delle retrocessioni, che se da un alto danno una sicurezza economica a tutti i club dall’altro tolgono molto del patos al campionato, in attesa, esclusivamente, del vincitore. Inoltre, legandosi a Messi, la lega ha fatto un passo indietro rispetto agli ultimi periodi in cui aveva cercato di investire più sul movimento che sui grandi nomi, come accadeva anche in passato. Ed è incredibile pensare che tra i giocatori europei che hanno avuto un impatto importante sulla Mls Giorgio Chiellini sia tra quelli indimenticabili, rispetto a nomi più altisonanti e mediaticamente più spendibili. Inoltre Messi potrebbe smettere nel 2025 per arrivare a giocare il Mondiale del 2026 con l’Argentina. E se l’Mls ha come esempio da seguire quello della Premier League significa che non ha capito molte cose, tra queste quel secolo e più di calcio che scorre nei suoi spalti.