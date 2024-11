Juve e Inter stravolgono il calciomercato: approvata la storica novità

La Lega Serie A ha accettato la proposta della Fifa e consentirà ai club di fare mercato in una piccola finestra dal 1 al 10 giugno del 2025. Il motivo? Eventuali rinforzi o coperture in vista del Mondiale per Club (q ui il regolamento e le avversarie) . Una richiesta inoltrata principalmente per aiutare Juventus e Inter che parteciperanno alla manifestazione, anche se verrà estesta anche per le squadre che non si sono qualificate per il torneo. Per l'ok definitivo serviva solo l'approvazione del Consiglio Federale ed ora è arrivata con un comunicato ufficiale.

Serie A, cambia il mercato: il comunicato

Questa la nota: "Il Consiglio federale, tenuto conto dell'edizione 2025 della FIFA Club World Cup, su richiesta della Lega Serie A e nelle more della definizione del regolamento specifico, ha deciso di autorizzare una finestra di trasferimento ulteriore dall'1 al 10 giugno 2025 (varrà per tutti i club e non solo per quelli interessati dalla coppa del mondo per club). Inoltre nella sua informativa, il Segretario Generale della Figc ha illustrato le linee generali per la definizione del manuale delle licenze nazionali per la stagione 2025/26, con l'obiettivo di portarlo in approvazione nella riunione del Consiglio Federale del prossimo mese di dicembre". Quindi tutte le squadre italiane potranno tesserare i calciatori già a giugno e non dovranno aspettare obbligatoriamente il 1 luglio come di consueto.

