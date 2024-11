Del Piero e la Juve: “Tante domande”. Poi sul Mondiale per Club…

In un'intervista rilasciata al sito della Fifa, Alessandro Del Piero, non ha nascosto la sua curiosità per il nuovo Mondiale per Club che si disputerò l'estate prossima con 32 squadre: "Mi sarebbe piaciuto molto giocare in questa competizione". La bandiera della Vecchia Signora, dopo aver analizzato il momento della Juventus post Champions League, ha parlato anche delle potenzialità della squadra in vista di questo nuovo torneo. Un po' il pensiero di Andrea Pirlo, altro ex bianconero che ha parlato di questo nuovo format, in cui sarà presente anche la squadra di Thiago Motta, oltre l'Inter, in rappresentanza dell'Italia.