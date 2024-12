Mondiale per Club 2025: le fasce Juve e Inter, dove vedere il sorteggio

MIAMI (Stati Uniti) - Il Mondiale per Club 2025 sta prendendo vita e questo giovedì, 5 dicembre, a Miami si terrà il sorteggio dove si scopriranno le avversarie delle due squadre italiane in gara: Juventus e Inter. Il torneo sarà ospitato in 12 stadi negli Stati Uniti, che accoglieranno le 63 partite previste. Tra questi, il MetLife Stadium di New York, casa di Giants e Jets di NFL, che ospiterà la finale in programma domenica 13 luglio.