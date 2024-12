Juve, spauracchio City al Mondiale per Club. Inter col River: tutti i gironi

Sorteggi 4ª fascia

Eccoli gli ultimi avversari di Juve Inter al Mondiale per club: i bianconeri esordiranno contro gli emiratini dell'Al Ain, i nerazzurri trovano invece i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds

Inter Miami - Gruppo A posizione 4

Auckland - Gruppo C posizione 2

Esperance Tunisie - Gruppo D posizione 2

Mamelodi Sundowns - Gruppo F posizione 4

Urawa - Gruppo E posizione 2

Seattle - Gruppo B posizione 4

Al Ain - Gruppo G posizione 3 (contro la Juve all'esordio)

Pachuca - Gruppo H posizione 3

Sorteggi 3ª fascia

Iniziano ora i sorteggi delle squadri appartenenti alla 3ª fascia. Wydad Casablanca nel Gruppo G con la Juve. Sorteggiata in posizione 2, sarà la prima avversaria del City. Sarà invece contro il Monterrey il match d'esordio dell'Inter.

Botafogo - Gruppo B posizione 3

Al Ahly - Gruppo A posizione 3

Boca Juniors - Gruppo C posizione 3

Club Leon - Gruppo D posizione 4

Monterrey - Gruppo E posizione 3 (contro l'Inter all'esordio)

Ulsan - Gruppo F posizione 3

Wydad - Gruppo G posizione 2

Al Hilal - Gruppo H posizione 2

Sorteggi 2ª fascia

La Juventus trova il Manchester City! I bianconeri affronteranno i citizens nell'ultitmo appuntamento del girone. Inter sorteggiata nel Gruppo E. Chiuderà il girone con il River Plate. Questi tutti gli accoppiamenti:

Porto - Gruppo A posizione 2

Chelsea - Gruppo D posizione 3

Atletico Madrid - Gruppo B posizione 2

Benfica - Gruppo C posizione 4

Inter - Gruppo E posizione 4 (contro il River Plate all'ultima)

Borussia Dortmund - Gruppo F posizione 2

Juventus - Gruppo G posizione 4 (contro il Manchester City all'ultima)

Salisburgo - Gruppo H posizione 4

Sorteggi 1ª fascia

Queste le assegnazioni delle altre squadre appartenenti alla 1ª fascia, che andranno ad occupare la posizione 1 di ciascun gruppo:

Palmeiras - Gruppo A

Psg - Gruppo B

River Plate - Gruppo E

Fluminense - Gruppo F

Manchester City - Gruppo G

Flamengo - Gruppo D

Real Madrid - Gruppo H

Bayern Monaco - Gruppo C

Ore 19.33 - Inizia il sorteggio! Queste le 4 fasce:

1ª fascia - Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

2ª fascia - Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

3ª fascia - Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo

4ª fascia - Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

Ore 19.30 - Prendono posto gli ospiti che estrarrano i nomi dalle urne. Tra loro, la modella Adriana Lima.

Ore 19.29 - A raggiungere Del Piero sul palco, la conduttrice Diletta Leotta, invitata a rappresentare Dazn Italia.

Ore 19.23 - Sale sul palco Alex Del Piero. "È la prima volta che vedo questo trofeo. È bellissimo. Congratulazioni", ha detto l'ex capitano della Juve, che non ha perso l'occasione di ironizzare sulla propria ex squadra: "Mi è permesso dire il nome?". Al campione del mondo con la Nazionale nel 2006, il compito di spiegare il sorteggio e la composizione del tabellone. Del Piero può vantare tra i tanti i trofei conquistati con la maglia bianconera, anche la Coppa Intercontinentale del 1996, quando realizzò il gol decisivo nella finale contro il River Plate.

Ore 19.18 - Ronaldo "Il Fenomeno" invitato a salire sul palo per togliere il velo al trofeo destinato a una delle 32 squadre in gara.

Ore 19.07 - Si alza il sipario di Miami sul sorteggio del Mondiale del club 2025. Il presidente della Fifa Gianni Infantino presenta il nuovo formato del torneo, che vedrà l'Inter Miami di Leo Messi aprire i giochi il prossimo 15 giugno.

Benvenuti alla diretta dei sorteggi della Coppa del mondo per club Fifa 2025. La nuova formula del mondiale vedrà la partecipazione di 32 squadre divise in 8 gironi, dove a qualificarsi al turno successivo saranno le prime 2 classificate. Juventus e Inter sono i 2 club italiani che scenderanno in campo per la 21ª edizione del torneo ospitata da 11 città degli Stati Uniti, al via il 15 giugno con finale in programma 13 luglio. Le formazioni di Motta e Inzaghi si presentano al sorteggio in 2ª fascia in compagnia di Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica e Salisburgo. Il criterio di distruzione delle squadre stabilito dalla Fifa, esclude anzitutto l’inserimento nello stesso girone di 2 squadre appartenenti alla stessa confederazione. Criterio che non si applica però alla Uefa, rappresentata da 12 club: ciò significa che 4 giorni su 8 ospiteranno 2 club europei. Così, le peggiori 4 della 2ª fascia si incroceranno con le migliori 4 della 1ª fascia. I bianconeri, come anche Benfica, Atletico e Salisburgo, incroceranno pertanto una fra Manchester City (campione in carica), Real Madrid, Bayern Monaco e Psg. Avversarie che non potranno dunque essere accoppiate con i nerazzurri, collocati tra le migliori 4 in graduatoria. Gli uomini di Inzaghi pescheranno invece una quadra Conmebol fra River Plate, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Escluse così Boca Juniors e Botafogo.

Dove vedere il sorteggio

La cerimonia del sorteggio andrà in scena giovedì 5 dicembre a Miami alle ore 19:00 italiane e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite il sito ufficiale della FIFA, FIFA+ e canali di supporto. L'appuntamento sarà inoltre visibile su Dazn, ma anche su InterTv e sui canali YouTube e TikTok della Juventus.