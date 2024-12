Sorteggi Mondiale per Club, diretta: Juve e Inter, avversarie, tv e streaming

Come funziona il sorteggio

I club qualificati per la prima Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre saranno assegnati a quattro gruppi di otto squadre ciascuno, con le rispettive classifiche confederali utilizzate come parte del processo di qualificazione alla competizione per determinare la posizione di ogni club all'interno della propria confederazione e assegnarli di conseguenza a un gruppo. Nel corso del sorteggio saranno applicati diversi vincoli, tra cui il principio generale secondo cui in nessun gruppo può essere presente più di una squadra della stessa confederazione. Questo vale per tutte le confederazioni, tranne la UEFA (Europa), che sarà rappresentata da 12 squadre al torneo. Pertanto, in quattro degli otto gruppi saranno presenti due squadre europee. Alle squadre di prima fascia si applicherà un principio di selezione a coppie basato sulle classifiche delle confederazioni per l'assegnazione dei rispettivi gruppi. Altri vincoli impongono che i club della stessa associazione non possano essere raggruppati insieme e tutti i club del fascia #1 saranno assegnati alla prima posizione del gruppo in cui sono stati sorteggiati. Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club statunitensi - Inter Miami e Seattle Sounders - saranno automaticamente assegnati alla quarta posizione nei gruppi A e B rispettivamente.