Inter-Juventus finale Mondiale per Club: è possibile, ecco come. Il tabellone

Il Mondiale per Club, che avrà inizio domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami (con la gara inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly del gruppo A), riunirà le 32 principali squadre di club provenienti da tutto il mondo per partite che si disputeranno in 12 sedi negli Stati Uniti nell'arco di 29 giorni, con la finale che si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

La competizione sarà possibile vederla gratuitamente su Dazn e ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della FIFA, Gianni Infantino: "Sono lieto di annunciare che la FIFA, in collaborazione con DAZN e FIFA+, porterà il meglio del calcio per club gratuitamente in ogni parte del mondo, il che significa che ogni singolo tifoso di calcio in tutto il mondo potrà guardare i migliori giocatori dei 32 migliori club competere nella nuova Coppa del Mondo per Club FIFA per diventare i primi Campioni del Mondo per Club FIFA ufficiali".

Mondiale per Club, il montepremi

Per quanto riguarda il montepremi è stato messo in palio un valore complessivo di 2 miliardi di euro (più o meno come quello della Champions League), di cui 600 milioni suddivisi equamente tra le 32 squadre partecipanti (dunque 18,75 milioni di euro). Per quanto riguarda il resto dell'importo andrà suddiviso in base alle vittorie, i pareggi e i passaggi del turno nella competizione. Insomma, per Juventus e Inter c'è un bel margine di guadagno dalla competizione, ancor di più dovessero andare avanti e arrivare fino alle battute finali del torneo con un premio complessivo anche di 100 milioni con la vittoria finale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE