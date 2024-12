Coppa Intercontinentale, trionfo Ancelotti: nessuno come lui nella storia Real

Il Real Madrid vince la Coppa Intercontinentale 2024. In Qatar, gli uomini di Ancelotti superano il Pachuca con il finale di 3-0. Un risultato firmato Mbappé, Rodrygo e Vinicius e che assegna ai Blancos la prima edizione del nuovo torneo con cadenza annuale istituito dalla Fifa nel 2024. La Coppa farà dunque le veci del vecchio Mondiale per club, a sua riformulato con periodicità quadriennale e aperto a 32 squadre di tutte le confederazioni. Rispetto alla Coppa del mondo introdotta nel 2005, in sostituizione della prima Coppa Intercontinentale disputata dal 1960 al 2004, la nuova edizione prevede un formato in cui la vincitrice della Uefa Champions League accede direttamente alla finale. Vinicus e compagni si sono dunque limitati ad attendere l'esito degli spareggi che hanno poi visto la formazione messicana raggiungere l'ultimo atto di una competizione che ricosce un secondo titolo mondiale oltre a quello riprogrammato per l'estate 2025. Il Real Madrid supera inoltre il proprio record di trofei internazionali, con la 33ª coppa aggiunta in bacheca, mentre per Ancelotti - fresco vincitore del Fifa Best Awards - si tratta del 15º titolo conquistato alla guida dei Blancos: è l'allenatore più vincente nella storia del club.