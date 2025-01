Buffon, uscita da leggenda: "In campo al Mondiale per Club? Tutto è possibile"

La stagione calcistica è entrata nel vivo e ci sono tanti trofei in palio, ma un occhio è già caduto anche sul Mondiale per Club che si giocherà in USA dal 14 giugno al 13 luglio. Nelle scorse settimane si sono delineati i gironi, con J uventus e Inter che hanno conosciuto le loro rivali. E la curiosità è tanta. Molte leggende hanno già parlato della nuova manifestazione e anche a Buffon è stato chiesto un parere sul cambio del format. La bandiera bianconera ne ha parlato ai canali della Fifa.

Buffon e il Mondiale per Club

“Mondiale per Club? Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare di vincere e dare il meglio” - così ha parlato Buffon ai microfoni della FIFA. Poi ha proseguito: “Credo che questa nuova formula sia ottima. Come è accaduto in passato, il calcio ogni tanto ha bisogno di proporre qualcosa di nuovo, di innovare. Secondo me è una bellissima opportunità e la voglia di vincere sarà altissima”. Poi l'ex leggenda della Juventus ha lanciato una grande suggestione: “Eh sì, mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per club. Se potrebbe ancora succedere? Nella vita non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa!”.