Mondiale per Club 2025: il Trophy Tour fa tappa all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Empoli

TORINO – Dopo aver preso il via a New York, lo scorso 16 gennaio, e dopo le entusiasmanti tappe che hanno coinvolto i tifosi di Benfica, Atletico Madrid, Manchester City e Porto, il Trophy Tour del Mondiale per Club Fifa 2025 arriva finalmente in Italia, a Torino , nel weekend del 1-2 febbraio . In occasione della partita Juventus-Empoli , in programma domenica 2 febbraio alle ore 12:30, in esclusiva su Dazn , Maurizio Scanavino , ad di Juventus e Stefano Azzi, ad di dazn Italia, poseranno insieme al Trofeo realizzato da Tiffany & Co., che sarà esposto nell’atrio dell’Allianz Stadium dove i tifosi bianconeri saranno i primi in Italia a poterlo immortalare. Non solo, anche i tifosi connessi da casa per seguire il pre-partita , potranno vederlo insieme alla squadra di Dazn e Giorgio Chiellini, responsabile delle relazioni esterne del club, che avrà l’onore di presentarlo ufficialmente.

Il Mondiale per Club: i commenti

Dazn, broadcaster esclusivo per il torneo e unica piattaforma di live streaming sportivo ad avere una reale portata globale, trasmetterà in diretta tutte le 63 partite del Mondiale per Club Fifa 2025, anche in modalità gratuita, garantendo un accesso senza precedenti ai tifosi di calcio di tutto il mondo. «Il Trofeo, per tutti gli appassionati di calcio, rappresenta qualcosa di magico e simboleggia, sia per i giocatori che per i tifosi, il raggiungimento di un traguardo prestigioso. Siamo orgogliosi come Dazn di accogliere ufficialmente in Italia quello del nuovo Mondiale per Club Fifa 2025, al fianco della Juventus, dopo aver avuto l’onore di seguire il kick-off del Tour a New York, insieme alla nostra Diletta. Non vediamo l’ora di vedere le nostre squadre italiane mettersi alla prova in una competizione che vedrà schierate in campo anche squadre del calibro di Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo», commenta Azzi. «Siamo orgogliosi di essere i primi ad ospitare in Italia questo nuovo Trofeo. Ci approcciamo con curiosità al Mondiale per Club FIFA 2025, una competizione nuova e affascinante, che raggruppa i Club più vincenti al mondo. Siamo contenti di poter tornare giocare oltreoceano una partita ufficiale, davanti ad un pubblico che ci ha sempre dimostrato calore e attaccamento», commenta Scanavino. Dazn accompagnerà l’attesa crescente dei tifosi attraverso contenuti speciali on demand: in occasione della tappa torinese del Trophy Tour, verranno realizzate - in collaborazione con Fifa - due interviste esclusive dedicate al Mondiale per Club, con protagonisti Manuel Locatelli e Thiago Motta, prossimamente disponibili su Dazn. Dopo la prima tappa italiana, il Trophy Tour proseguirà il suo viaggio globale, facendo tappa in Sud Africa, a Pretoria, dove sarà ospite del Mamelodi Sundowns Football Club a partire dal 7 febbraio. Il Mondiale per Club Fifa 2025 vedrà la partecipazione di 32 club d’élite da tutto il mondo, tra cui le italiane Juventus e Inter. L’evento prenderà il via il 15 giugno 2025 a Miami e culminerà con la finale al MetLife Stadium di New York il 13 luglio 2025, quando la coppa sarà sollevata per la prima volta nella storia della competizione.