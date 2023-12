Juve e Mondiale per club, ranking Fifa o Uefa? Spunta una possibile data

Alla prima edizione del nuovo Mondiale per club manca ancora un anno mezzo, ma per stabilire chi parteciperà alla competizione in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025 saranno decisivi i prossimi mesi. Tra i club europei sono già qualificate le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) e a loro si aggregheranno la vincente della coppa dalle grandi orecchie 2023/2024 e altre otto squadre da determinare attraverso un ranking. La Juventus , assente dalle competizioni europee in questa stagione, non può incrementare il proprio bottino: le sue chance dipendono dalle performance delle altre italiane in Champions. Vediamo perché.

Coppa del Mondo per Club 2025: cosa sappiamo

I criteri ufficiali non sono ancora stati comunicati dalla Fifa, ma si sa già che varranno soltanto i punti conquistati nelle ultime quattro edizioni di Champions League. Alla Coppa del Mondo per club 2025, la competizione fortemente voluta da Gianni Infantino, parteciperanno tra giugno e luglio 32 squadre, 12 delle quali saranno europee. In che maniera saranno selezionate? Non potranno esserci più di due squadre per nazione, ma bisognerà capire quale dei due sistemi di calcolo verrà tenuto in considerazione. Ma quali sono? Andiamoli a scoprire.

Ranking Uefa e ranking Fifa

Il ranking Uefa prevede 2 punti a vittoria, 1 per il pari, 4 di bonus partecipazione, 5 punti se si accede agli ottavi, 1 per il passaggio ai quarti, 1 per l'approdo in semifinale e 1 in caso di qualificazione alla finale. La Fifa invece preferirebbe premiare ogni vittoria con 3 punti, assegnare 1 punto per il pareggio ed eliminare ogni bonus, eccezion fatta per i 5 punti per la partecipazione. Ecco che si formano due diverse classifiche, da aggiornare dopo ogni turno di Champions per provare a capire chi parteciperà al torneo. Per l'Italia l'Inter, già agli ottavi di finale, è sicura del suo slot al di là del risultato possibile in questa competizione, mentre Juventus e Napoli sono in lizza per un posto. Ci sarebbe anche la Lazio, che si assicurerebbe l'altro posto a disposizione solo in caso di vittoria finale della Champions League. Fuori dai giochi il Milan: la vittoria di Newcastle ha consentito alla squadra di Pioli di proseguire la sua avventura in Europa League, ma i punti ottenuti nella competizione erede della Coppa Uefa non valgono ai fini del conteggio.