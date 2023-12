Mondiale per Club, la Fifa decide oggi il calcolo ranking. E durerà un mese!

Alla prima edizione del nuovo Mondiale per club manca ancora un anno mezzo, ma per stabilire chi parteciperà alla competizione in programma negli Stati Uniti nel 2025 saranno decisivi i prossimi mesi. Tra i club europei sono già qualificate le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) e a loro si aggregheranno la vincente della coppa dalle grandi orecchie 2023/2024 e altre otto squadre da determinare attraverso un ranking. La Juventus, assente dalle competizioni europee in questa stagione, non può incrementare il proprio bottino: le sue chance dipendono dalle performance delle altre italiane in Champions. Vediamo perché. La competizione, secondo quanto raccolto da Sky News, si svolgerà nell'arco di 29 giorni dal 15 giugno al 13 luglio.