A New York ecco il Trophy Tour del Mondiale per Club Fifa 2025

TORINO – Ieri sera è stato presentato ufficialmente dalla FIFA il Trophy Tour del Mondiale per Club Fifa 2025 durante un evento esclusivo organizzato sulla 5th Avenue di New York presso il flagship store di Tiffany & Co. Il Trofeo, progettato dalla Fifa e realizzato in collaborazione con Tiffany & Co. verrà sollevato per la prima volta al MetLife Stadium di New York domenica 13 luglio 2025. All'evento, che ha coinvolto oltre 200 ospiti speciali, il presidente della Fifa Gianni Infantino e il segretario senerale della Fifa Mattias Grafström si sono uniti ai presidenti, agli amministratori delegati, agli ospiti dei club partecipanti, ai partner commerciali e media partner della Fifa, a Tiffany & Co e Dazn per dare il via al conto alla rovescia dell’attesissimo Mondiale per Club 2025. In quanto broadcaster esclusivo a livello globale, Dazn trasmetterà in diretta tutte le 63 partite del torneo, gratuitamente e in più lingue, per tutti i fan. Questo accordo storico non solo sottolinea lo status di Dazn come punto di riferimento del calcio a livello globale, ma porta il brand a consolidare la sua mission, di rendere lo sport del calcio ancora più fruibile a tutti i tifosi. A presenziare come ambassador e “inviata speciale” per Dazn per il lancio del Trophy Tour Diletta Leotta, conduttrice e volto di punta della squadra di Dazn in Italia. L’evento esclusivo ha inoltre visto l’esibizione dell’icona della musica mondiale Robbie Williams e la partecipazione di numerose leggende del calcio.