Juve-Inter, Mondiale per Club da ricchi: il trionfo può valere una cifra pazzesca!

Mondiale per Club in stile Super Bowl

Non è un caso che la svolta spettacolare avvenga proprio negli Stati Uniti, un paese da sempre abituato a queste intrusioni spettacolari duranti gli eventi sportivi, primo fra tutti la finale del Super Bowl di football, con Kendrick Lamar come protagonista dell’edizione più recente che si è svolta a febbraio a New Orleans. Resta da capire se l’evento si manterrà dentro i 15 minuti canonici previsti ora per una partita di calcio, visto che nel corso del Super Bowl si va avanti almeno per una mezzora, sena contare i tempi necessari al montaggio e allo smontaggio del palco che ospita gli artisti, Tanti, troppi, per un gioco che prevede ritmi più serrati e meno pause come il calcio. Il precedente più recente (e indicativo) riguarda la finale di Coppa America del 2024: nell’intervallo si è esibita Shakira per uno show che è durato circa 25 minuti, a conti fatti 10 in più di quelli canonici. Le polemiche più aspre, però, hanno riguardato il suo compenso: 2 milioni per una esibizione che, di suo, non ha raggiunto i 10 minuti visto che il resto del tempo se n’è andato in preparativi. Infantino, in ogni caso, è carico: "I miei ringraziamenti, naturalmente, all’ad di Global Citizen Hugh Evans e al suo incredibile team per averci aiutato a mettere insieme questi spettacoli straordinari. Voglio anche ringraziare Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay, che lavoreranno con noi per finalizzare la lista degli artisti che si esibiranno durante lo spettacolo dell’intervallo, così come a Times Square". C’è già chi sta sgomitando per non essere escluso dalla lista.