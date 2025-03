Leon escluso dal Mondiale per Club: il motivo e il comunicato

Leon, i motivi dell'esclusione e chi lo sostituisce

L'esclusione del Leon dal Mondiale per Club è dovuta alla gestione proprietaria del Gruppo Pachuca, che controlla le due società menzionate. E non è possibile contare su due formazioni nella nuova competizione. Chi prenderà il posto dei messicani? Al momento la FIFA non ha comunicato ancora nessuna squadra e lo farà a tempo debito. Il Leon perà non sembra volersi arrendere e infatti aveva già informato i propri tifosi di questa vicenda: "Il Club León esprime la propria insoddisfazione per la decisione della FIFA, che potrebbe escluderci dal prossimo Mondiale per Club. La decisione su quale squadra non parteciperà al torneo è di responsabilità della Segretario generale dell'organizzazione che ne darà comunicazione nei prossimi giorni. Negli ultimi mesi abbiamo presentato tutte le prove e i documenti che confermano che il Club León opera in modo indipendente sotto tutti gli aspetti finanziari, amministrativi e sportivi. Se al Club León verrà impedito di partecipare al Mondiale per Club del 2025 con gli stessi diritti con cui si è guadagnato un posto in campo, ci rivolgeremo a tutti i tribunali sportivi".