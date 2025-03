Mondiale per Club, svelati tutti i premi: cifre da urlo per Juve ed Inter

Mondiale per Club, svelati tutti i premi

I vincitori della Coppa del Mondo per Club Fifa guadagneranno fino a 125 milioni di dollari, con un miliardo di dollari di montepremi destinato ai 32 club partecipanti e un obiettivo di 250 milioni di dollari di solidarietà per il calcio di club in tutto il mondo. In particolare, tutti gli introiti saranno distribuiti al calcio di club e le riserve della Fifa non saranno intaccate. Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club Fifa riflette l'apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi di sempre per un torneo di calcio che prevede una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff. Oltre ai premi in denaro per le squadre partecipanti, c'è un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti che senza dubbio darà una spinta significativa ai nostri sforzi per rendere il calcio davvero globale. Infine, la Fifa non tratterrà alcun finanziamento per questo torneo, poiché tutti i ricavi saranno distribuiti al calcio di club, né toccherà le riserve della Fifa, che sono accantonate per lo sviluppo del calcio globale attraverso le 211 Associazioni Membro della Fifa.