I due Mondiali per una miniera d'oro: il clamoroso impatto da 47 miliardi

L'incredibile giro d'affari dei due Mondiali

E quest'estate? Ecco: la nuova competizione sbloccherà ulteriore valore, e non solo per gli Usa. Ma a livello globale. Anche qui, i numeri vengono serenamente in soccorso. E parlano in maniera piuttosto loquace: il rapporto spiega di un'affluenza totale - attesa - di 3,7 milioni di persone, considerando l'arrivo di tifosi da tutte le parti del mondo e ovviamente spingendo su quelli già ubicati negli Stati Uniti, dai quali ci si aspetta una partecipazione certamente massiccia. Per questo, il tutto potrebbe portare fino a 21,1 miliardi di dollari di Pil globale, di questi ben 9,6 miliardi soltanto negli Usa. Come per la Coppa del 2026, il movimento da giugno a luglio potrebbe generare fino a 17,1 miliardi di dollari di produzione lorda, sbloccando 3,36 miliardi di dollari di benefici sociali. Posti di lavoro? Previsti circa 105 mila. In generale, l'obiettivo sportivo si mescola a quello umano, producendo un virtuosismo fondamentale per luoghi, situazioni, persone. Che poi sono la base di ogni cosa.