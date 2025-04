Mondiale per Club, Fifa annuncia gli arbitri: Di Bello unico italiano

Le nuove regole

In linea con le modifiche alle Regole del Gioco approvate dall'International Football Association Board (Ifab), la Fifa in occasione del Mondiale per Club implementerà nuove regole pensate per ridurre le perdite di tempo dei portieri. Se un portiere trattiene la palla per più di otto secondi (con l'arbitro che utilizza un conto alla rovescia visivo di cinque secondi), l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria (invece dell'attuale calcio di punizione indiretto per più di sei secondi). Inoltre, a seguito del sostegno dell'Ifab all'impegno della Fifa di testare le bodycam indossate dagli ufficiali di gara per identificarne un possibile utilizzo futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza, gli arbitri saranno dotati di bodycam a titolo sperimentale durante la Coppa del Mondo per Club Fifa.