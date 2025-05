Il grande calcio su Dazn

- A poco più di due settimane dal fischio d’inizio dell’attesissimo Mondiale per Club 2025. A giocarsi il posto ie i messicani del, che(ora locale),, si sfideranno in unoal BMO Stadium di Los Angeles. La partita sarà commentata in italiano dal. Questo spettacolare match, così come l’intero Mondiale per Club, sarà trasmesso, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo.

«Un grande evento che anticipa lo spettacolare Mondiale per Club Fifa 2025» ha dichiarato Pete Oliver, ceo Dazn. «Mentre l’attesa cresce in tutto il mondo, la sfida tra LAFC e Club América rappresenta un primo assaggio delle grandi emozioni che i tifosi potranno vivere dal 14 giugno, con il fischio d’inizio del torneo. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno vivere ogni istante di questa competizione su Dazn».