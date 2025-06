Contro la Juve e poi contro l'Inter: lnzaghi al Mondiale con l'Al Hilal, il tabellone è pazzesco

Mancano appena dodici giorni e negli Stati Uniti prenderà ufficialmente il via la prima edizione del Mondiale per club, la competizione fortemente voluta dalla Fifa e che riunirà le 32 squadre più rappresentative delle sei confederazioni internazionali, vale a dire Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa (tra cui le italiane Juventus e Inter). Tra il 15 giugno e il 13 luglio, pertanto, andranno in scena 63 partite di altissimo livello e prestigio, in 12 differenti stadi, compreso l'imponente MetLife che ospiterà la finale. La finestra di mercato ad hoc per la competizione, un unicum assoluto nella storia del calcio, sta iniziando a creare i primi 'sconvolgimenti', a partire dalla notizia relativa all'addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri e del suo possibile approdo all'Al-Hilal...