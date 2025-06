Sané dal Bayern Monaco al Galatasaray: accordo triennale! A Istanbul visite e firma

Il Galatasaray ha appena concluso la trattativa che porterà Leroy Sané a vestire la casacca giallorosso, lasciando il Bayern Monaco dopo cinque stagioni. L'esterno d'attacco si legherà al club turco per i prossimi tre anni e già in serata sarà ad Istanbul, dove effettuerà le visite mediche di rito ed apporrà la firma sul suo nuovo contratto, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano.

Galatasaray, arriva Sanè. E Osimhen...

Le diverse voci attorno al futuro di Leroy Sané (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) si sono placate, in quanto la sua nuova destinazione è ormai ufficiale. Niente Serie A per l'ex Bayern Monaco, che ha deciso di andare a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo del Galatasaray, già composto da Dries Mertens, Mauro Icardi, Alvaro Morata e Victor Osimhen. Il futuro di quest'ultimo, invece, è ancora tutto da decifrare: rifiutata la proposta avanzata dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, l'attaccante nigeriano - il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli - sta ancora valutando quello che sarà il suo futuro, tra il ritorno in Serie A e la possibilità di giocare un'altra stagione in Turchia con la maglia del Galatasaray.