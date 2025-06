Tudor guida la Juventus verso il Mondiale per Club: Elkann con Comolli e Chiellini alla Continassa

Presenza, è la parola chiave che può distinguere le ultime ore nella Juventus . Dopo la presentazione del neo direttore generale e la conferma di Tudor per la prossima stagione, oltre Kolo Muani e Conceicao per il Mondiale per Club, ora la dirigenza bianconera è scesa in campo. Letteralmente. Elkann, con il presidente Gianluca Ferrero, l'ad Maurizio Scanavino, il dg Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno salutato i giocatori prima dell’allenamento , che si è disputato nel pomeriggio sotto la guida dell'allenatore croato.

Juve pronta per il Mondiale per Club

La Juventus partirà sabato per gli Stati Uniti per preparare al meglio l'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain alle 3 del mattino (ora italiana) di giovedì 19 giugno. Partire con il piede giusto è fondamentale per la squadra e lo ha ribadito anche Comolli nella sua conferenza stampa di presentazione: "Siamo la Juve e vogliamo lottare per tutto, a partire dalla manifestazione in Usa". E questo concetto è stato confermato nell'incontro mattutino al Training Center, con la dirigenza capitanata da Elkann, che si è intrattenuto con tutti, soprattutto con Bremer. La carica giusta tra abbracci e parole e un in bocca al lupo generale. Ora la squadra domani affronterà gli ultimi allenamenti prima di prendere il volo.