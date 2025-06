Veiga, che schiaffo del Chelsea: negata la Juve ma fuori anche dal Mondiale per Club!

La Juventus sta lavorando intensamente per ristabilire una stabilità societaria e la presenza in gruppo al Training Center è una conferma. I bianconeri sono pronti a volare negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma non lo faranno con Renato Veiga. La società è riuscita a prolungare i prestiti di Conceicao e Kolo Muani, ma non ha avuto l'ok dal Chelsea per il difensore. Una scelta che è quasi uno schiaffo da parte degli inglesi, vista la decisione di non convocarlo poi per il torneo negli USA. Considerata la grande quantità di giocatori a disposizione di Maresca, il portoghese non era di vitale importanza per i Blues. Ma nonostante questo non è stato favorito il prolungamento del prestito alla Juve e allo stesso tempo il giocatore è rimasto a casa.