Il Mondiale per Club dell'algoritmo: Juve, tre gol a Inzaghi ma in semifinale arriva Guardiola

Mondiale per Club, il percorso della Juve secondo l'algoritmo

Nella simulazione effettuata dal supercomputer, la Juventus è stata protagonista di un percorso di tutto rispetto nel Mondiale per Club. Secondo l'algoritmo, i bianconeri si qualificheranno come prima forza nel girone, mettendosi alle spalle il Manchester City. Agli ottavi di finale ci sarà così la sfida proprio contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che dovrebbe terminare con secco 3-0 per i bianconeri. Ai quarti l'affascinante sfida al River Plate, arrivato fin qui avendo eliminato a sorpresa il Borussia Dortmund: nella riedizione dell'Intercontinentale del 1996 la Juventus riuscirà ad imporsi, questa volta con il risultato di 1-0. Il percorso della formazione di Igor Tudor dovrebbe poi fermarsi in semifinale, di nuovo contro il Manchester City stavolta pronosticato come vincente per 2-0. Per quanto riguarda invece il percorso della nuova Inter di Chivu, sarà interrotto sempre dal Manchester City ai quarti. La più grande sorpresa è però nella vincitrice finale, con il supercomputer che ha pronosticato il successo del Benfica, in grado di battere avversari come Chelsea, Porto, Bayern Monaco e Manchester City.