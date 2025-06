I trenta acquisti al Tolosa e cosa serve alla Juve: gli esempi del metodo Comolli

I casi modello del sistema Comolli

In tal senso, allora, è possibile arrivare a indicare alcuni casi “modello” del sistema costruito dal dg bianconero, sulla base di un’esperienza ultratrentennale nel calcio. Quali? Beh, per esempio il centrale francese Logan Costa, acquistato a 20 anni per 500mila euro e rivenduto al Villarreal, tre stagioni più tardi, per 18 milioni. O, ancora, il più conosciuto Thijs Dallinga, attuale attaccante del Bologna: i rossoblù l’hanno prelevato per 15 milioni proprio dal Tolosa, che a sua volta l’aveva ingaggiato per 2,5 dall’Exclesior quando aveva 21 anni. Ma il mercato del dirigente transalpino non è puro “trading”, non è acquisto al solo fine di vendere per incassare. E lo dimostra un altro dato eclatante: tutti i trenta giocatori in questione sono rimasti al Tolosa per più di una stagione. Un dettaglio mica scontato, in tempi in cui Douglas Luiz pare già un corpo estraneo alla Juventus e in cui anche Nico Gonzalez in discussione. E, infatti, il terzo “modello” è ancora nella violette: l’esterno offensivo Zakaria Aboukhlal, marocchino d’Olanda, è stato strappato all’AZ Alkmaar per 2 milioni all’età di 22 anni. Oggi ne ha 25 e vale sei volte tanto.