Calciomercato Juve, Gyokeres furioso con lo Sporting ma ora è dura. Rugani e Djalò, destini opposti

That’s business. E non c’è da stupirsi. Specie per un profilo dalle qualità di Viktor Gyokeres. Per il centravanti svedese - protagonista con lo Sporting di due stagioni a dir poco clamorose, condite da 68 gol in 66 presenze - si preannuncia un’estate complicata e ricca di colpi di scena. Sì, perché la lista delle big europee interessate al suo cartellino si fa ogni giorno più lunga. Tra queste c’è ovviamente la Juventus, che vede nell’ex Coventry il giocatore ideale attorno a cui costruire il resto del reparto offensivo. Nei giorni scorsi, si parlava di un accordo di massima tra Gyokeres e il club portoghese, che sembrava disposto a cederlo di fronte a un’offerta tra i 65 e i 70 milioni. Sembrava, appunto, prima che il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, uscisse allo scoperto per rivendicare il proprio status da “dealer”: "Lo Sporting non chiederà la cifra prevista dalla clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi bene: con me minacce, ricatti e insulti non funzionano. Quello che posso garantire è che Gyokeres non partirà per 60 milioni di euro più 10 di bonus. Non so se andrà via perché nessuno ha mai aperto da questo punto di vista e il suo agente sta giocando una partita che non fa altro che peggiorare la situazione. Oggi è l’11 giugno e il nostro club non ha ricevuto una sola offerta per lo svedese che ha ancora tre anni di contratto".