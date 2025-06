Mondiale per Club, nella Top 11 dei nuovi acquisti con Reijnders e Cherki c'è...Kelly

Dominio City in avanti

Il Manchester City vuole subito cestinare la brutta stagione, conclusa con zero titoli per la prima volta dopo sette anni. E per farlo sono già arrivati diversi giocatori che Guardiola potrà sfruttare al Mondiale per Club. E tra questi c'è Cherki, arrivato con i saldi dal Lione, vista la condizione in cui verte il club: 40 milioni di euro per uno dei più grandi talenti. Ha fatto vedere il suo potenziale al Lione e con la Francia lo ha confermato nella partita d'esordio. A sinistra ecco un altro acquisto City, però adattato. Di chi parliamo? Di At-Nouri, che è più un terzino o un giocatore a tutta fascia con grande qualità. Per lui ci sono voluti cicra 36,5 milioni per prelevarlo dai Wolves, ma in Premier ha dimostrato di valerli. Come bomber per completare questa top 11 spazio a Delap, il figlio del grande battitore di rimesse laterali che ha fatto la storia in Inghilterra. Il figlio Liam ora spera di fare lo stesso al Chelsea, visti i 35 milioni spesi dai Blues.