"Psg sottovalutato, ma non dall'Inter": De Zerbi spiega l'umiliazione Champions

De Zerbi e la crisi Italia

Un altro argomento di grande attualità, ovviamente, è la grave situazione in cui si ritrova la Nazionale oopo lo 0-3 incassato contro la Norvegia e l'addio di Spalletti: "Da italiano che lavora all’estero fa male ancor di più. Io la penso in maniera diversa da quello che si sente o si sente in parte. Sento che è un periodo di storia in cui facciamo fatica a sfornare giocatori di un certo livello. Sicuro si starà sbagliando qualcosa. Io non sono nessuno per dire di chi è colpa, sicuro non di tutti gli allenatori che si stanno avvicendando in panchina. Alla lunga penso che non è più il tempo di Totti, Del Piero, Inzaghi, Montella o Vieri in cui non sapevi chi portare".