La Juve lo blinda fino al 2030! Primo rinnovo ufficiale di Comolli, i dettagli

Savona, il primo anno con i grandi

Per Nicolò Savona quella appena conclusa è stata la stagione d'esordio con i grandi dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Vecchia Signora. Un'annata che, nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra soprattutto sotto la guida di Thiago Motta, è servita al giovane azzurro per mettersi in mostra e mettere in evidenza tutti i pregi in fase difensiva e non solo. Ben 37 presenze stagionali complessive condite da due gol (contro Verona e Udinese) e un assist: un bottino niente male se si considera che in diverse occasioni Nicolò è stato costretto a giocare centrale nella difesa a 3 e gli ultimi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.