Sabatini controcorrente: "Chivu meglio di Inzaghi. Gasp e Juric flop a Roma e Bergamo, Tudor..."

La stagione di Serie A si è da poco conclusa, e nemmeno per tutte le squadre visto che Juve e Inter saranno presto impegnate nel Mondiale per club. Eppure l'attesa per l'inizio del prossimo campionato è già crescente, specie dopo la pubblicazione del calendario 2025/26. Tante panchine sono cambiate rispetto all'annata scorsa, ma chi è arrivato farà meglio o peggio? A lanciarsi nei pronostici il giornalista Sandro Sabatini