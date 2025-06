Tudor, è sempre stata Juve: da Pirlo al Mondiale. E un gesto mai dimenticato

"Entusiasmo. Carisma. Juventinità". La Juventus ha annunciato così il rinnovo di Igor Tudor fino al 2027 (con opzione per il 2028), mettendo fine alla questione allenatore. Il croato è pronto a ripartire come aveva chiuso: vincendo. Tudor aveva preso i bianconeri a marzo in un momento difficilissimo, di puro caos generato dalla scellerata gestione di Thiago Motta, ed è riuscito a portarli in Champions League grazie al 3-2 rifilato al Venezia nell'ultima giornata di campionato. In ogni caso, anche prima del suo arrivo al posto del tecnico italo-brasiliano, Torino per Igor non era un ambiente nuovo. Ci aveva gioito da giocatore, l'ha rispettata in un momento difficile, l'ha affrontata da avversario in panchina e già con Pirlo aveva assaporato il gusto di guidarla per poi elogiarne i giocatori.