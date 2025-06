Balerdi, chi è il centrale del Marsiglia che Tudor vorrebbe alla Juventus

Con il Mondiale per Club ormai alle porte, la Juventus si muove per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Comolli è atteso alle scelte che rientrino nel suo modo di analizzare il calcio, tra dati e algoritmi, ma senza tralasciare la cultura del club in cui lavora e i desiderata del tecnico. E a tal proposito c'è un difensore argentino che a Igor non dispiacerebbe avere a disposizione alla Continassa, un giocatore allenato proprio dall'allenatore croato durante la sua esperienza al Marsiglia nel 2022-23 e molto apprezzato del tecnico della Vecchia Signora. Dovesse concretizzarsi la partenza di Kelly, corteggiato dalla Premier, ecco che uno spiraglio potrebbe aprirsi nonostante la chiusura iniziale del club francese.

Juve, chi è Balerdi: dal Boca alla chiamata di Scaloni

Il nome è quello di Leonardo Balerdi. Il difensore è cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors, club con cui ha debuttato tra i professionisti nel 2018, mettendo fin da subito in mostra una personalità fuori dal comune per un classe 1999. Dopo poche presenze in prima squadra, viene notato dal Borussia Dortmund, sempre attento ai giovani talenti, che nel gennaio 2019 investe circa 15 milioni di euro per portarlo in Europa. L’esperienza in Germania, però, non decolla: tra infortuni ed una concorrenza agguerrita, Balerdi fatica a trovare spazio. Nell’estate del 2020 passa così in prestito all’Olympique Marsiglia dove è finalmente libero di esprimersi con maggiore continuità. Le sue prestazioni convincono i francesi a riscattarlo l’anno successivo, con Balerdi che si afferma sempre più tra i titolari. Sul piano internazionale, ha già fatto il suo esordio nell’Argentina in un’amichevole contro l’Ecuador nel 2019. Quest'anno, dopo un'ottima stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi è anche riuscito a riconquistare la maglia della nazionale campione del Mondo, con diverse partite anche da titolare.