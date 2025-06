Dalla play venduta alla nuova maglia: il giovane tifoso tesimonial del Boca

La finale di Copa Libertadores del 4 novembre 2023 tra Fluminense e Boca Juniors è passata alla storia per un video registrato prima della partita fuori dallo stadio. Un giovanissimo tifoso della squadra argentina mostrò tutta la sua passione dichiarando che pur di essere lì in quel momento aveva venduto la play, e suo padre la moto. Il club argentino avrebbe poi perso quella finale 2-1, ma quel bambino ha giurato amore eterno ai colori gialloblù, fino a ricevere la giusta ricompensa.

Nuova maglia per il Boca: 120 anni al ritmo della gente

Il Boca Juniors ha presentato la nuova maglia da gioco, che utilizzerà al Mondiale per club, al via tra pochi giorni negli Stati Uniti. Pur mantenendo i classici colori blu navy e giallo, la nuova camiseta presenta alcuni dettagli speciali pensati per celebrare il 120° anniversario del club. Ad esempio sul petto c'è uno stemma commemorativo, sulla scia degli anni che vanno dal 2007 in poi, dove fece ritorno nel club il leggendario Juan Roman Riquelme. Dietro il colletto invece è presente il numero 1905, anno di fondazione del club. Poi i soliti pantaloncini e calzettoni abbinati, per una divisa che è al tempo stesso sia moderna che di tradizione.

Ma l'aspetto che suscita maggior emozione è forse il fatto che nel video di presentazione della nuova maglia, presente nell'account Instagram ufficiale di adidas e del Boca, tra i protagonisti c'è proprio quel giovane tifoso che un anno e mezzo fa, con quel "Dale Boca" urlato a squarciagola, regalava emozioni a mezzo mondo. Un grande gesto che premia il tifo sfrenato del bambino verso uno dei club più rappresentativi d'America.