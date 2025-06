Parla Tudor: Juve “posto giusto”, il mercato, Yildiz come Baggio per Platini, “Tra un 10 e un 9”

Il basket e l'idolo Jordan

"Da bambino c’erano i Chicago Bulls, dove c’era un mio concittadino, Tony Kukoč, e giocava insieme ad altri grandi di quel tempo come Dennis Rodman, Scottie Pippen e, poi lo dico per ultimo ma per me rappresenta il più grande sportivo di tutti i tempi in tutti gli sport, Michael Jordan. Non è un idolo ma è sempre stato ammirato come qualcosa che è sopra tutti. È stato una poesia, una dominazione che non ho visto da nessun’altra parte in altri sport. Il basket è bello, è affascinante, in tanti ci giocano, tutti. Poi anche quella mentalità... che guardando il documentario che hanno fatto sui Chicago Bulls ti innamori di quello sportivo che c’è sempre di meno. È un idolo da quel punto di vista. Il riconfermarsi, non dare niente per scontato, di soffrire, di sudare, di avere fame per essere sempre più forte degli altri. Quello rappresenta quel giocatore. Quella persona soprattutto", ha concluso Igor Tudor.