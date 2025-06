Basta infortuni, soluzione Comolli: la Juve stravolge staff e scelte di mercato

Una rivoluzione è una rivoluzione, mica un cambio circostanziale. E allora, belli comodi, a vedere per poi capire, a intercettare i semi per poi comprendere dove cadranno eventualmente i frutti. La Juventus è esattamente in questa prima fase qui: sta poggiando le basi per qualcosa di differente, che in Italia si è visto in parte. Per capirci: Roma e Milan, con le rispettive proprietà più recenti, hanno avuto e hanno ancora un approccio sul mercato basato sui numeri. Però mai così. Cioè: così globalizzato, come fosse una rimozione coatta delle vecchie metodologie per puntare sulle nuove. Chiaramente più affascinanti, chissà se applicabili per intero a un sistema non esattamente rinnovato come quello italiano. Comunque, la missione di Damien Comolli è pronta a espandersi, ancor prima di partire. L’approccio con i big data è trasversale: davanti agli occhi di tutti c’è naturalmente la scelta dei possibili acquisti, poi però è una strategia che colpisce tanti fattori che compongono una squadra, e in primis il benessere dei giocatori.