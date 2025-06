Vlahovic salta il riposo, Comolli non vola con la Juve: si rischia la beffa

TORINO - Domani la Juventus prenderà il volo per gli Stati Uniti e comincerà ufficialmente l’avventura Mondiale per Club : una competizione che, come ha chiesto John Elkann, la squadra dovrà onorare, provando ad allungare il percorso il più possibile fino a luglio inoltrato. Ecco perché Igor Tudor ha deciso oggi di lasciare una giornata di riposo alla squadra per consentire ai calciatori di passare del tempo con le proprie famiglie. Ma ci saranno delle eccezioni, concordate con lo staff, per alcuni dei rientranti dalle nazionali, secondo la tabella di marcia preventivata. Oggi dunque sono attesi alla Continassa per allenarsi Gatti, Cambiaso, Rouhi, Conceiçao e Vlahovic : allenamento dopo le fatiche internazionali e domani partenza da Caselle, direzione Usa.

Le parole di Comolli su Vlahovic

C’è curiosità in particolare per la presenza dell’attaccante serbo dopo le parole del nuovo dg bianconero Damien Comolli nel giorno della presentazione ai media: «Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player. Certo, qualcosa non deve aver funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, ma non so di chi possano essere le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire: non c’è dubbio che sia un top player. Bisogna comprendere quali siano le sue intenzioni». Così si era espresso Comolli martedì mattina, modificando radicalmente le convinzioni ormai acquisite riguardo il futuro del serbo alla Juventus: le possibilità che Vlahovic vada via in estate restano molto alte, però il dg bianconero vuole prima guardare Dusan negli occhi per capire quali siano i suoi reali pensieri, le motivazioni, le perplessità. Ma al netto di questo, l’aspetto più complicato da risolvere è la questione contrattuale: Vlahovic è in scadenza di contratto tra un anno, a giugno 2026, ed entra nell’ultima stagione di un accordo da 12 milioni netti.