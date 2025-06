Huijsen-Real, colpo al cuore Juve. L'obiettivo di Comolli: mai più

Huijsen-Real, una situazione da non rivivere

Una situazione che qualunque juventino non vuole più rivivere: un ragazzo pescato da giovanissimo, capace di scalare le gerarchie dalla Primavera alla prima squadra passando dalla Next Gen, poi venduto a prezzo di saldo (15,2 milioni più 3 di bonus in 5 esercizi e la percentuale sulla rivendita) ed esploso fino a diventare un galactico per 60 milioni. Senza dubbio, è il più grande errore di valutazione della gestione Giuntoli-Motta, quantomeno il più evidente all’occhio anche di chi non è un addetto ai lavori: uno sbaglio che sicuramente tornerà utile come lezione per il futuro, per evitare di ripeterlo.