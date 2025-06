Conte esplosivo: Mai detto sì alla Juve. Baldini mi convinse a vedere Agnelli. Grazie per un esonero

Spazio proprio all'avventura sulla panchina bianconera: "C'è una storia dietro, particolare. Allenavo il Siena e avevo fatto una promozione con il Bari ed una piccola parentesi all' Atalanta in Serie A . Riesco a riportare il Siena in Serie A, ma in quel momento alla Juve c'era Delneri e le cose non stavano andando bene. Mentre sto rientrando a casa dal centro sportivo mi chiama Silvio Baldini , che oggi è l'allenatore del Pescara. Lui era venuto insieme a Lele Adani due settimane prima a vedere un nostro allenamento. Non è che avessimo tutto questo rapporto, ma si era creata una buonissima empatia così lui mi dice: 'Vuoi andare ad allenare la Juventus? Allora devi fare come Guardiola , vai da Agnelli e gli devi parlare. Se lo fai diventerai allenatore della Juve'. Quando chiudo la telefonata il primo pensiero che mi viene è che fosse matto, in senso buono. Mi aveva però lasciato quel qualcosa in testa e ho iniziato a chiedermi come raggiungere Andrea (Agnelli, ndr).

Lui così come Jonh Elkann erano grandi appassionati di calcio, me li ricordo che l'Avvocato li portava nello spogliatoio quando giocavo, vivevano anche il pre partita. A quel punto mi viene in mente il dottor Giraudo e gli dico che avrei piacere di parlare con Andrea anche per salutarlo, era verso la fine del campionato. Lui mi dice che avevano comunque deciso di confermare l'allenatore, ma io ribadisco che mi sarebbe piaciuto salutarlo visto che è diventato presidente. Lui non mi assicurò niente ed io mi metto l'anima in pace. Andiamo quindi in Serie A con il Siena e durante una cena mi chiama il dottor Giraudo, ma dall'altra parte del telefono c'è Andrea Agnelli".

Continua: "Lui mi dice: 'Ho parlato con il dottor Giraudo, mi farebbe veramente piacere conoscerti perché è da tanto che non ci vediamo'. Così ci siamo dati appuntamento per la prima volta che sarei andato a Torino che è stata dopo una partita contro il Novara. Sono andato a casa sua e inizia a chiedermi della stagione con il Siena e mi fa i complimenti per la promozione. A quel punto mi dice: 'Volete comprare qualche calciatore da noi?' Io gli rispondo che non eravamo a quel livello, ma da questa frase capisco che non ero nelle sue idee. Stiamo lì a parlare penso per cinque ore e ad un certo punto va a parlare con la moglie che gli aveva chiesto chi fossi. Io sono venuto dopo a sapere che gli aveva risposto che sarei stato il futuro allenatore della Juve. Quando esco lui mi dice che mi avrebbe fatto parlare con Marotta. Credo di aver toccato gli argomenti giusti in quella chiacchierata su come bisognava riportare e su cosa aveva bisogno la Juve in quel momento".