Franzo Grande Stevens, morto lo storico collaboratore di Gianni Agnelli: addio a un pezzo di storia Juve

L'avvocato dell'Avvocato

E' morto a 96 anni Franzo Grande Stevens, storico collaboratore di Gianni Agnelli e presidente onorario del club bianconero. A confermarlo fonti vicine alla famiglia, che spiegano che non è ancora stata stabilita la data dei funerali. Nato a Napoli nel settembre 1928, laureato in giurisprudenza alla Federico II, si trasferì poi a Torino dove lavorando come avvocato divenne uno dei più stretti collaboratori di Agnelli, guadagnandosi il soprannome di 'Avvocato dell'Avvocato', e seguendolo in molte delle grandi operazioni finanziarie fino alla successione con John Elkann. E' stato vicepresidente della Fiat e presidente di Juventus dal 2003 al 2006, Toro Assicurazioni, Ciga Hotels, Cassa Nazionale Forense e Compagnia di Sanpaolo.